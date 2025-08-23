Стилияна Николова световна вицешампионка на 20-ия си рожден ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала в многобоя, а Ева Брезалиева стана 8-и световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Николова се нареди втора след олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия). Възпитаничката на Валентина Иванова натрупа актив от 119.300 точки (28.700 на обръч, 29.800 на топка, 30.650 на бухалки и 30.150 на лента) и стана световна вицешампионка. Това е първо сребърно отличие в многобоя за България на световен шампионат от 2001 година, когато Симона Пейчева стана втора в Мадрид (Испания).

Брезалиева се представи достойно и със сбор от 112.200 точки (28.450 на обръч, 27.950 на топка, 28.800 на бухалки и 27.000 на лента) з 8-ата позиция.