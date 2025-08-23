ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стилияна Николова световна вицешампионка на 20-ия ...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21159396 www.24chasa.bg

Стилияна Николова световна вицешампионка на 20-ия си рожден ден

936
Стилияна Николова Снимка: БФХГ

Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала в многобоя, а Ева Брезалиева стана 8-и световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Николова се нареди втора след олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия). Възпитаничката на Валентина Иванова натрупа актив от 119.300 точки (28.700 на обръч, 29.800 на топка, 30.650 на бухалки и 30.150 на лента) и стана световна вицешампионка. Това е първо сребърно отличие в многобоя за България на световен шампионат от 2001 година, когато Симона Пейчева стана втора в Мадрид (Испания).

Брезалиева се представи достойно и със сбор от 112.200 точки (28.450 на обръч, 27.950 на топка, 28.800 на бухалки и 27.000 на лента) з 8-ата позиция.

Стилияна Николова Снимка: БФХГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя