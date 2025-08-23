Груев с шанс за първи мач като титуляр във Висшата лига

В понеделник Илия Груев стана 10-ият българин, играл във Висшата лига на Англия, а днес 25-годишният национал има шанс да запише първи мач като титуляр в най-силното първенство на света. Неговият “Лийдс” гостува на вицешампиона “Арсенал” от 19,30 ч.

На пресконференцията преди двубоя мениджърът на йоркширци Даниел Фарке потвърди, че капитанът Итън Ампаду е получил контузия на медиалната колатерална връзка в коляното и ще отсъства поне до края на паузата за националните отбори през септември. Германецът се надява уелсецът да се завърне след нея.

Сблъсък с противник при домакинската победа с 1:0 над “Евертън” в първия мач от сезона доведе до травмата на Ампаду. Той бе един от тримата вътрешни халф ове в схемата на Фарке 4-3-3 заедно с Антон Щах и Ао Танака.

Така при отсъствието на капитана варианти за негов заместник са Груев и привлеченият от “Нюкасъл” Шон Лонгстаф. На пресконференцията си Фарке не посочи на кого ще заложи за строго дефанзивен халф в Лондон. Той обаче подчерта, че Груев е направил солидна лятна подготовка.

“Антон Щах може да играе там, както и Илия Груев, който направи добър предсезонен лагер. Ао Танака и Шон Лонгстаф също могат да се справят. Всички те интерпретират ролята доста различно”, коментира Фарке.

Според “Йоркшир Ивнинг Поуст” обаче фаворит за заместник на Ампаду е нашето момче.

“Контузията на Ампаду налага принудителна промяна в центъра на халфовата линия и изборът е между Груев и Шон Лонгстаф. Българинът определено е по-дефанзивният вариант от двамата, което Фарке може да сметне за ключово срещу “артилеристите”. Затова сигурно той ще бъде избраният”, пише изданието.

Ако прогнозата му се сбъдне, Груев ще стане първият български титуляр във Висшата лига след пауза от близо 11 години и 7 месеца. За последно в тази роля с екипа на “Фулъм” бе Димитър Бербатов, шампион и голмайстор на Англия от периода си в “Манчестър Юнайтед”. На 28 януари 2014 г. той игра до 83-ата мин при загубата като гост на “Суонси” с 0:2. 2 дни по-късно дойде трансферът му в “Монако”.

Иначе Илия влезе в 78-ата мин срещу “Евертън” и отнета от него топка доведе до атаката, завършила с дузпа за “Лийдс”. Лукас Нмеча я вкара за крайното 1:0.