Бащата на НБА звездата Джейлън Браун е обвинен в опит за убийство

Бащата на звездата на баскетболния "Бостън Селтикс" - Джейлън Браун, бе задържан след опит за убийство в Лас Вегас. Инцидентът е от 20 август вечерта на паркинг край All American Park.

Марселис Браун е одраскал колата на треньора по футбол Крос Тупуола. Двамата се скарват, а Браун е обвинен, че е намушкал жертвата в гърба и стомаха. Пострадалият е в критично състояние в болница. Първоначално бащата ва Джейлън Браун е избягал от местопрестъплението, но по-късно е задържан.

Според адвоката на Марселис, нападението е било при самозащита — задържаният твърдял, че жертвата го е заплашил с оръжие и го е ударил по главата. Следващото заседание на съда е насрочено за 26 август, информира Би Ти Ви.

През 2023 г. неговият син Джейлън подписа най-скъпия към онзи момент договор в НБА на стойност 304 милиона долара, изтичащ през 2028 година.