Клон се стовари върху пловдивчанин на бул. "Марица...

Тръмп обяви кога и къде ще се тегли жребият за световното

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че жребият за световното първенство по футбол през 2026 година ще се проведе на 5 декември в "Кенеди център" във Вашингтон и не изключи възможността самият той да наблюдава събитието.

"Това е най-голямото, вероятно най-голямото събитие в спорта", каза Тръмп, който направи съобщението по време на среща в Овалния кабинет, където присъстваха още президентът на Международната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

"Това е много интересно предложение", заяви Инфантино и посочи, че той и Тръмп ще обсъдят въпроса за мястото на провеждане на жребия допълнително.

САЩ ще бъде съдомакин на турнира догодина заедно с Канада и Мексико. В надпреварата за първи път ще участват 48 национални отбора, вместо 32.

Жребият ще определи групите на Световното първенство и мачовете, които всеки тим ще играе в първия кръг.

