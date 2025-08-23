Лош старт за България на световното, изгуби най-важния си мач

България записа лош старт на световното първенство по волейбол за жени в Тайланд. Нашите загубиха може би най-важния си мач от груповата фаза срещу Канада – 1:3 (23:25, 18:25, 25:23,18:25). Следват двубои срещу големия фаворит Турция и аутсайдера Испания.

Селекционерът Антонина Зетова акцентира преди заминаването на отбора, че фокусът е върху двубоя с канадките, за да може да имаме шансове за елиминациите при победа срещу тях. Това обаче не се случи.

Първият гейм беше истинско удоволствие за окото на неутралните зрители и игра на нерви за пристрастните. Точките се редяха в двете посоки, а първо нашите взеха предимство – 6:3.Преднината ни стана дори още по-добра – 10:6. Удържахме аванса от четири точки до 18:14, когато геймът изглеждаше под наш контрол. Благодарение на блокадата си Канада изравни – 18:18. Напрежението се покачваше с всяка минута, а съперниците се редуваха кой да излезе напред. Последното равенство за наше съжаление беше при 23:23. Тогава канадките направиха две точки и спечелиха.

Обратът в първата част оказа сериозно влияние върху играта ни през втората. В нея през цялото време Канада водеше в резултата, като началото беше огледално на първата. Разликата бе, че съперникът не ни позволи да се върнем и да изравним. Напротив – Канада използваше всяка наша грешка, а рядко бъркаше. Така поведе с 2:0 след 25:18. По-успешната блокада имаше основно значение.

Съзнавайки колко е важна победата, българките започнаха смело третия гейм. Не позволихме на Канада да взима преднина, но и ние не успявахме да натрупаме аванс. Точките се редяха в двете посоки. За щастие първата разлика от три точки беше българска – 13:10. Този път не позволихме изравняване, а надградихме – 15:11. Ас на Нася Димитрова помогна да поведе със 17:13, а много дълго разиграване ни донесе комфортното 20:17. Блок на Христина Вучкова пък направи 21:17. Нашите момичета знаеха колко важно е да обърнем резултата и натискаха здраво канадките. Стигнахме до три геймбола – 24:21. Канада спаси първите два и съвсем вдигна градуса в залата. Нася Димитрова се погрижи драмата поне за момент да приключи – 25:23 за нас.

Трябваха ни още два такива гейма с огромен характер, за да направим обрата пълен. Четвъртата част обаче започна с 3:0 за Канада. Обърнахме резултата до 7:6. За съжаление това се оказа последното ни предимство в двубоя. Канадките направиха две решителни серии от по три точки, а ние не можехме да се противопоставим. Краят на мача беше ужасяващ – шест поредни успешни атаки за Канада и накрая 25:18.

Микаела Стоянова бе най-резултатна за нашия отбор с 15 точки.

В следващия си двубой от световния шампионат националките ще се изправят срещу туркините в понеделник от 15,30 часа.

В сряда предстои срещата с Испания, която отново е от 15,30 часа българско време.