Зетова: Не успяхме да се адаптираме към стила на Канада

Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени Антонина Зетова коментира загубата на старта на световното първенство в Тайланд с 1:3 от Канада.

"Мисля, че ние не играхме добре при първи контакт с топката. Канада пък направи това много добре в мача. Те играха добре, умно, направихме страхотни неща в защита, ние, за съжаление не успяхме да се адаптираме към този стил на игра.

"Важно е, че имаме млади състезателки. Просто младите трябва да извървят пътя си, да натрупат опит при жените в тези мачове от световното първенство. Това е голямо предизвикателство", каза Зетова.

"Вторият гейм не се разви така, както ни се искаше. Имахме проблем, който не разрешихме. Трябваше да играем така, сякаш резултатът е 0:0, но не успяхме и загубихме. За съжаление. Срещу Турция е нужно да допускаме възможно най-малко грешки, особено в края на всеки гейм. Това е ключово за всеки мач", смята диагоналът на България Микаела Стоянова, която бе най-резултатна за нашия тим с 15 т.