Керкез за Бютучи: Когато някой мисли, че клубът е под нивото му, няма място в него

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез даде пресконференция ден преди двубоя с ЦСКА 1948.

"Трябваше да сменим кръвта на отбора, което е нормално нещо. Може би закъсняхме, но никога не е късно, за да се случи нещо добро.

Жордао и Годой са готови да дебютират. За Брахими очакваме документите, за да бъде готов за дебют утре. На този момент не е готов на 100 процента. Когато скаутите ме попитаха за Брахими, се съгласих веднага. Той е футболист с голям характер и със сигурност ще помогне на ЦСКА.

Когато Бютучи (договорът с него бе разтрогнат) няма мотивация, няма какво да прави в отбора. Когато един футболист дойде в ЦСКА и си мисли, че клубът е под неговото ниво, той не е за това място. Пожелавам му успех и късмет. Всеки знае, че в момента в отбора има лек хаос, но след хаоса ще дойде нещо добро.

Винаги съм залагал на атмосферата в отборите, в които съм работил. За да я създадем, трябва време. Новите футболисти са гладни за успехи, усмихнати са на тренировка, което значи много. Никой не е щастлив от резултатите ни. Знам, че в един момент всичко ще се нареди", заяви Керкез.