Отново занулиха Кристиано Роналдо в Саудитска Арабия

Кристиано Роналдо се провали за пореден път за спечели поне един трофей в Саудитска Арабия, след като неговият "Ал Насър" загуби след изпълнение на дузпи от "Ал Ахли" в Хонконг. Редовното време завърши 2:2, като Кристиано откри резултата в 41-ата минута с гол №100 за "Ал Насър". След това в добавното време на първата част Кесие изравни. "Ал Насър" само докосна трофея с попадение на Матео Брозович в 82-ата минута, но секунди преди края на редовното време Ибанес успя да изравни.

"Ал Ахли" започна първи при дузпите, като Айвън Тоуни не сгреши. Кристиано изравни. След това Кесие не сгреши, както и Брозович за 2:2. Риад Марез и Жоао Феликс продължиха серията от безгрешни дузпи. Ферас Албикан вкара четвъртата за "Ал Ахли", след което бившият вратар на "Челси" Едуар Менди отрази удара на Ал-Хайбари. Бразилецът Галено сложи край на спора с точен удар и донесе трофея за "Ал Ахли".

Това е четвъртата загуба на Роналдо за суперкупата. По три пъти не успя да вземе първенството и купата на краля в Саудитска Арабия, три пъти се провали в Шампионската лига на Азия, три пъти не успя за купата на Риад и един куп за суперкупата на Риад.