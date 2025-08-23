В дебюта на Груев като титуляр във Висшата лига "Лийдс" падна тежко 0:5 от "Арсенал" в Лондон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В дебюта на българския национал Илия Груев като титуляр във Висшата лига той и колегите му от "Лийдс" се сблъскаха със суровата действителност в най-силното първенство на света.

Йоркширци паднаха тежко с 0:5 при гостуването си на вицешампиона "Арсенал" в среща от втория кръг.

Юриен Тимбер (34, 56), Букайо Сака (45+1) и Виктор Гьокереш (48, 90+5) с първите си 2 попадения за "топчиите" донесоха крупния успех на домакините.

За тях дебют направи 15-годишният Макс Доуман.

Мениджърът на "Лийдс" Даниел Фарке остави цял мач на сезона Груев, който хвърли много сили срещу класния съперник.

25-годишният халф бе точен 29 пъти при 32-та си паса (91 процента). Той блокира един шут на съперника, пресече една топка и направи 1 шпагат.

С победата "Арсенал" излезе първи с 6 т. Със своите 3 "Лийдс" е 11-и във временното класиране.