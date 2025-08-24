"Левски" дал повече пари на Радослав Кирилов от "Черно море"

Наставникът на "Черно море" Илиан Илиев коментира ремито 1:1 с "Локо" (Пд) във Варна.

„Мисля, че това, което можеше да се случи по-рано, се случи в края. Неприятно. Можеше последните секунди да задържим, да спрем тази атака и да победим, но това нямаше да скрие това, което ще ви кажа – не сме доволни нито от влизането ни в мача, нито от настроението ни.

Това, което ние постоянно говорихме през цялата седмица след дербито, че дербито е приключило, оставяме настроението, оставяме емоциите от мача настрани и трябва да се настроим за една тежа среща. Тъй като Локомотив дойде при нас с равен брой точки и без загуба. Така че това, което стана в последната минута, можеше да стане по-рано.

А поведението ни не беше добре в дефанзивен план. Това рефлектира и в атака, след като не печелиш единоборствата, нямаш повече време с топката. В моментите, когато я вземахме, показахме, че можем да правим добър преход, но бяха малко тези моменти. Мисля, че не загубихме две точки, а спечелихме една. Ние не влязохме добре в мача, пак го казвам, още на загрявката си пролича, че са отпуснати играчите, което даде самочувствие на противника.

Не сме доволни от доста неща, доволни сме, че някои от момчетата държат ниво, но има други хора, които са свалили нивото от предния сезон. Те трябва да работят доста, тъй като тази година имаме доста опции, говорим в кавички, трябва да се покажат, че са опции или иначе могат да изгубят мястото си.

Всичко сме постигнали като отбор. Напуснаха ни играчи, които са дали доста неща за отбора. Искахме да се подсилим с играчи с опит в първенството. Преговаряхме с Ради Кирилов (в "Левски"), с Георги Николов и Антонио Вутов (двамата в "Арда"), но им дадоха повече пари на други места и не дойдоха", сподели Илиев.