Най-успелият български футболист Христо Стоичков откри футболна академия в Киргизстан.

Той изпълни това като част от работата си във ФИФА, където от преди 1 г. отговоря за развитието на проекти в Източна Европа.

"Работата във ФИФА ми помага всеки ден да науча нещо ново, да видя нови хора и да изградя нови приятелства! Всичко това ми се случи в Киргизстан. Открихме нова футболна академия под егидата на ФИФА, а всички тук обожават нашия любим спорт! Благодаря, Киргизстан! И на път за Таджикистан!".