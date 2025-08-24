ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Студен фронт носи захлаждане и дъжд в началото на ...

Стоичков откри футболна академия в Киргизстан

1484
Снимка: фейсбук на Христо Стоичков

Най-успелият български футболист Христо Стоичков откри футболна академия в Киргизстан.

Той изпълни това като част от работата си във ФИФА, където от преди 1 г. отговоря за развитието на проекти в Източна Европа.

"Работата във ФИФА ми помага всеки ден да науча нещо ново, да видя нови хора и да изградя нови приятелства! Всичко това ми се случи в Киргизстан. Открихме нова футболна академия под егидата на ФИФА, а всички тук обожават нашия любим спорт! Благодаря, Киргизстан! И на път за Таджикистан!".

Снимка: фейсбук на Христо Стоичков

