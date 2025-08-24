ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лийдс": Трябва да приемем, че "Арсенал" бе по-добър

Даниел Фарке Снимка: Ройтерс

Мениджърът на "Лийдс" Даниел Фарке призна, че "Арсенал" е заслужавал да спечели вчерашния мач от Висшата лига в Лондон. Илия Груев, който игра цял мач, и съотборниците му паднаха тежко с 0:5.

"Справедливо е да се каже, че "Арсенал" заслужаваше да спечели. Не съм сигурен, че беше за 5:0, защото имаха пет удара в целта.

Но накратко казано, когато отбор като "Арсенал" е в ритъм, и то отбор, който вероятно беше най-добрият в Европа през последните няколко години по отношение на постоянство, тогава винаги е трудно за дебютанта. Трябва да приемем, че бяха по-добри", добави германецът.

