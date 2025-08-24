ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Дея” започва на пясъка без двамата иранци

Български плувец остана на 33 стотни от финал на световно

1148
Адриан Йонинов Снимка: instagram.com/ayoninov/

Адриан Йонинов завърши на десетото място на 200 метра гръб на световното първенство по плуване за юноши в Отопени, Румъния.

Йонинов фиксира време 2.00,66 минути в сериите, което е второ най-добро във вечната ранглиста на България в дисциплината, като отстъпва единствено на националния рекорд на Калоян Левтеров 01.56.57 от 2020 година.

Само 33 стотни разделиха българина от осмия в сериите украинец Антон Денисенко, който затвори финала в дисциплината.

Другият български участник на 200 метра на гръб Дарен Кирилов зае 17-о място с 2:02.76 минути.

