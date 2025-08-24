България с победа 8:4 над Аржентина след 1:3 на световното за бездомни

Българският „Отбор на надеждата" победи Аржентина в първия си мач на световното за бездомни в столицата на Норвегия Осло. Националите надиграха съперника си с 8:4, след като в началото на двубоя изоставаха с 1:3, но до почивката успяха да изравнят при 3:3.

Останалите съперници на българския тим в група G на турнира са Дания, Буркина Фасо и САЩ. В друг мач от първия ден на турнира датчаните победиха американците с 3:1. „Отбор на надеждата" ще се изправи срещу Дания днес от 17:00 часа българско време, а другите си два съперника ще срещне в понеделник, съответно в 14:00 и 17:40 часа.

Ако завършат на някое от първите 3 места в класирането на група G, българските национали ще продължат в нова група с шест участника, които се съревновават за разпределението на местата от 1 до 24. Първите две места в крайното класиране на втората група ще им осигури място в топ 8 на социалния Мондиал. Трето или четвърто място ще ги изпрати да участват в надпреварата за местата от 9 до 16. Последните 2 отбора ще са в потока за местата от 17 до 24.

Тази година „Отбор на надеждата" е съставен от четирима украински бежанци, живеещи в района на Пловдив, и четирима представители на ромската общност от градовете София и Септември.