ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Дея” започва на пясъка без двамата иранци

Времето София 26° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21164282 www.24chasa.bg

“Дея” започва на пясъка без двамата иранци

Велизар Маджаров

692
Хади Шоркаби

Волейболистите на “Дея Спорт” стартират подготовка от понеделник. Ще липсват двамата гиганти от Иран - 213-сантиметровият Мохамад  Реза Хозоори и Хади Шоркаби, висок 207 см. Дуото централни блокировачи  още чака за работни визи.

“Още нямат и туристически, за които подадоха отдавна документи, за да влязат в страната. Дано се случи  скоро, за да хванат поне част от подготовката на отбора”, заяви  собственикът и президент  на “Дея” д-р Александър Маджуров.

По програма, изготвена от новия кондиционен специалист Михаил Капитанов, тренировките в продължение на 10 дни ще бъдат предимно на пясъка на морската ивица в Бургас.  В отбора са  бившите национали Валентин Братоев и Николай Учиков. Чака се посрещачът  от Косово Ерион Байрами.

Хади Шоркаби

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя