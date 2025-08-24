“Дея” започва на пясъка без двамата иранци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболистите на “Дея Спорт” стартират подготовка от понеделник. Ще липсват двамата гиганти от Иран - 213-сантиметровият Мохамад Реза Хозоори и Хади Шоркаби, висок 207 см. Дуото централни блокировачи още чака за работни визи.

“Още нямат и туристически, за които подадоха отдавна документи, за да влязат в страната. Дано се случи скоро, за да хванат поне част от подготовката на отбора”, заяви собственикът и президент на “Дея” д-р Александър Маджуров.

По програма, изготвена от новия кондиционен специалист Михаил Капитанов, тренировките в продължение на 10 дни ще бъдат предимно на пясъка на морската ивица в Бургас. В отбора са бившите национали Валентин Братоев и Николай Учиков. Чака се посрещачът от Косово Ерион Байрами.