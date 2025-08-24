ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Дея” започва на пясъка без двамата иранци

Времето София 26° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21164309 www.24chasa.bg

Цанко Цанков с ново постижение - плува 24 часа в Дунав без да спира и без неопрен

1412
Цанко Цанков

Бургазлията Цанко Цанков направи постижение за 24-часово индивидуално непрекъснато плуване без неопрен и помощни средства. Той финишира в Оряхово, където беше посрещнат от развълнувана публика. 24 часа, 30 минути и 8 секунди е постижението, което постигна българският плувец. Съдия Велислав Цеков – председател на съдийската комисия на Българската федерация по плувни спортове, обяви, че постижението е успешно.

Мениджърът на Цанков - Николай Илиев, каза, че през нощта е имало няколко кризисни моменти, свързани със стесняването на река Дунав. Почти през цялото време плувецът е бил с хипотермия. Все още не е възстановен от плуването в Северна Ирландия и вчера малко след Видин започнаха първите признаци на хипотермия. Почти 19 часа той плуваше с хипотермия, допълни Илиев.

Цанков коментира, че се чувства щастлив. „Имах тежки кризи на преумора, в тези трудни моменти си представям, че съм в родния си град и се разхождам със семейството си", добави той.

През февруари Цанков спечели златен медал на Световна купа по зимно плуване в ледени води в Гдиня, Полша. Българинът финишира първи в най-тежката дисциплина 1000 метра свободен стил с време 12:42:50 минути.

Цанко Цанков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя