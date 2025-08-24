Младежки национал на България смени отбора в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският вратар Велизар-Илия Илиев ще играе под наем в италианския "Аудаче Чериньола" в третото ниво на футбола на Ботуша през новия сезон, съобщи сайтът notiziariodelcalcio.com. Наскоро младежкият национал поднови договора си с "Каляри" до 2028-а.

Високият 194 см Илиев направи силен сезон с Примаверата (младежкият тим) на "Каляри", като изигра 33 мача през миналата кампания.

От клуба от Сардиния се надяват българският страж да натрупа опит в мъжкия футбол, преди да си го приберат през следващото лято.