Още един сребърен медал за Стилияна Николова от световното - втора на обръч

Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Възпитаничката на Валентина Иванова изпълни отлично композицията си и получи оценка от 29,950 точки, от които 13,400 за трудност, 8,200 за артистичност и 8,350 за изпълнение.

Така Николова завоюва трето сребро за България и за себе си от шампионата след второто място в многобоя и в отборната надпревара.

Титлата на обръч взе бронзовата медалистка от олимпийските игри в Париж 2024 и от шампионата в Рио София Рафаели (Италия) с 30,650 точки, а трета се нареди Анастасия Симакова (Германия) с 29,400 точки.

Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) допусна грешки и остана пета с 28,950.

По-късно днес Стилияна Николова ще участва на финалите на топка, бухалки и лента, Ева Брезалиева - на лента и ансамбълът на България - на пет ленти.