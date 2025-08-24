Вариант за пазач на Ламин Ямал в националния ни с добър мач в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фабиан Нюрнбергер, който е вариант за пазач на испанския вундеркинд Ламин Ямал в световната квалификация на 4 септември в София, направи добър мач за "Дармщат" при домакинското 0:0 с "Херта" от 3-ия кръг на Втора бундеслига.

Той отново бе в ролята на ляв бек (съответно може да играе срещу дясното крило на европейския шампион) и получи една от най-високите оценки.

Фабиан игра 82 пъти с топката и постигна 89% точност на подаванията си. Нюрнбергер успя и при един от двата си опита за дрибъл срещу съперник. Отличи се и с 2 опасни центрирания.

"Дармщат" загуби първи точки, а със 7 е втори след "Хановер" (9).

Другият вариант за пазач на Ямал е капитанът на "Лудогорец" Антон Недялков.