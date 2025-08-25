ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 26 август

Времето София 13° / 13°
Спорт по телевизията днес

Националките по волейбол играят днес втория си мач на световното, който е срещу Турция. Снимка: FIVB

13,00 ч Волейбол, СП (ж), Япония - Украйна MAX sport 1

15,00 ч Колоездене, обиколка на Испания Eurosport 1

15,30 ч Волейбол, СП (ж), Турция - България MAX sport 2

17,30 ч Тенис, US Open Eurosport 2

18,45 ч Тенис, US Open Eurosport 1

19,00 ч Футбол, "Славия" - "Арда" "Диема спорт"

19,30 ч Футбол, "Удинезе" - "Верона" MAX sport 3

20,30 ч Футбол, "Албасете" - "Сантандер" MAX sport 1

20,30 ч Футбол, "Атлетик" - "Райо Валекано" MAX sport 2

21,45 ч Футбол, "Интер" - "Торино" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, "Нюкасъл" - "Ливърпул" "Диема спорт" 2

22,15 ч Футбол, "Ещрела Амадора" - "Алверка" RING

22,30 ч Футбол, "Севиля" - "Хетафе" MAX sport 4

1,45 ч Тенис, US Open Eurosport 1

