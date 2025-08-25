13,00 ч Волейбол, СП (ж), Япония - Украйна MAX sport 1
15,00 ч Колоездене, обиколка на Испания Eurosport 1
15,30 ч Волейбол, СП (ж), Турция - България MAX sport 2
17,30 ч Тенис, US Open Eurosport 2
18,45 ч Тенис, US Open Eurosport 1
19,00 ч Футбол, "Славия" - "Арда" "Диема спорт"
19,30 ч Футбол, "Удинезе" - "Верона" MAX sport 3
20,30 ч Футбол, "Албасете" - "Сантандер" MAX sport 1
20,30 ч Футбол, "Атлетик" - "Райо Валекано" MAX sport 2
21,45 ч Футбол, "Интер" - "Торино" MAX sport 3
22,00 ч Футбол, "Нюкасъл" - "Ливърпул" "Диема спорт" 2
22,15 ч Футбол, "Ещрела Амадора" - "Алверка" RING
22,30 ч Футбол, "Севиля" - "Хетафе" MAX sport 4
1,45 ч Тенис, US Open Eurosport 1