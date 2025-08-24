2,2 млн. от държавата, за да светне стадионът в Добрич

Правителството отпусна 2,2 млн. лева за проекта за осветление на стадион “Дружба” в Добрич, а работата ще приключи до три месеца, когато съоръжението “ще светне”. Това съобщи кметът на Добрич Йордан Йорданов. Символичната първа копка за изпълнение на проекта беше направена в присъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и депутата Деница Сачева, на които кметът лично благодари за ангажираността, както и на президента на БФС Георги Иванов.

“Благодаря на Гонзо, не беше нужно да го убеждавам, че футболът се играе за феновете. Когато един град, с толкова усилия е влязъл в А група, хората заслужават домакинските мачове да се играят на собствения стадион. С дружни усилия с колегите от другите партии в правителството отпуснахме много пари за спортна инфраструктура”, заяви Бойко Борисов.

“За мен е чест да съм тук и да направим тази първа копка за осветлението на стадиона, за да може отборът да се завърне в града, където са неговите фенове и има най-голяма подкрепа”, коментира Георги Иванов.

В деня на символичната първа копка се състоя друго голямо събитие -“Добруджа” се завърна у дома за мач от елита за първи път от 22 години. За съжаление на местните фенове, “Ботев” (Враца) разочарова домакините с два гола на Мартин Петков за победа с 2:0.

За “Добруджа” остава да чака новото осветление, за да може да домакинства и в по-късните мачове, вместо да играе във Варна.

