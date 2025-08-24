ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Британец не може да заспи от 2 г., за него е бавна...

"Юнайтед" само с 1:1 срещу "Фулъм", търсят в Темза топката за изпуснатата от Бруно Фернандеш дузпа

Шутът на Бруно Фернандеш лети високо. Снимка: Ройтерс

"Манчестър Юнайтед" продължи да разочарова феновете си с равенство 1:1 при гостуването на "Фулъм" във втория кръг на английската Висша лига.

В 38-ата мин на мача в Лондон капитанът на "червените дяволи" Бруно Фернандеш изпусна дузпа. Ударът му високо над вратата и ниските трибуни на "Крейвън Котидж" доведоха до майтапи в интернет, че топката се намира някъде в река Темза.

В 58-ата мин Родриго Мунис от домакините си отбеляза автогол. Четвърт час по-късно резервата Емил Смит-Роу изравни.

Малко преди края на редовното време Хари Магуайър току след влизането си в игра пропусна да осигури успеха в полза на гостите.

"Юнайтед" е 16-и с първата си спечелена точка за сезона. С 2 "Фулъм" е 3 позиции по-нагоре.

