"Юнайтед" само с 1:1 срещу "Фулъм", търсят в Темза топката за изпуснатата от Бруно Фернандеш дузпа

"Манчестър Юнайтед" продължи да разочарова феновете си с равенство 1:1 при гостуването на "Фулъм" във втория кръг на английската Висша лига.

В 38-ата мин на мача в Лондон капитанът на "червените дяволи" Бруно Фернандеш изпусна дузпа. Ударът му високо над вратата и ниските трибуни на "Крейвън Котидж" доведоха до майтапи в интернет, че топката се намира някъде в река Темза.

В 58-ата мин Родриго Мунис от домакините си отбеляза автогол. Четвърт час по-късно резервата Емил Смит-Роу изравни.

Малко преди края на редовното време Хари Магуайър току след влизането си в игра пропусна да осигури успеха в полза на гостите.

"Юнайтед" е 16-и с първата си спечелена точка за сезона. С 2 "Фулъм" е 3 позиции по-нагоре.