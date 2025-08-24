ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Британец не може да заспи от 2 г., за него е бавна...

Стилияна Николова с бронз на бухалки от световното

836
Стилияна Николова Снимка: БФХГ

Стилияна Николова спечели бронзов медал на финала на бухалки на световното по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Възпитаничката на Валентина Иванова имаше грешки и получи оценка от 28,800 точки, от които 13,000 за трудност, 8,200 за артистичност, 7,650 за изпълнение и 0,05 наказание. 

Така Николова завоюва четвърти медал за България от шампионата след второто й място в многобоя и на финал на обръч, както и среброто в отборната надпревара.

Титлата си на бухалки защити олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия), която получи доста високата оценка от 31,700 точки. Втора е румънката Амалия Лика с 29,000.

Стилияна Николова Снимка: БФХГ

