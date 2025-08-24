ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Керкез след 0:1 от ЦСКА 1948: Днес бяхме по-добре ...

Още един българин в Евролигата - Борислав Младенов в "Апоел" (Тел Авив)

Борислав Младенов Снимка: FIBA

Още един българин ще играе в най-престижния турнир по баскетбол в Европа. 

Участникът в Евролигата "Апоел" (Тел Авив) обяви, че е привлякъл в състава си национала Борислав Младенов.

25-годишният гард, който е син на легендата на българския баскетбол Георги Младенов, подписа договор до края на сезон 2027/28.

През последния сезон 202-сантиметровият Борислав Младенов игра за "Миньор" (Перник) и "Левски", като се отличи с показатели от 20,8 точки, 7,2 борби, 3,4 асистенции, 1,6 откраднати топки и 1,4 чадъра средно на мач. Той бе и водещ реализатор за националния отбор на България по време на завършилите преди дни предварителни квалификации за световното първенство.

"Апоел" (Тел Авив) спечели Еврокупата и получи право да участва в Евролигата. Заради ситуацията в Израел през предстоящия сезон отборът ще играе домакинските си мачове в София и Ботевград.

Борислав Младенов е третият българин, който ще играе в Евролигата през новата кампания след Александър Везенков с "Олимпиакос" и натурализирания американец Коди Милър-Макинтайър ("Цървена звезда").

