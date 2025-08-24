И със сменена кръв ЦСКА се издъни. Керкез изравни антирекорд отпреди 41 г.

Душан Керкез изравни Манол Манолов като треньора на ЦСКА, който няма победа в 5 мача от началото на сезона, след като тимът му записа загуба с 0:1 от ФК ЦСКА 1948. Така и със сменена кръв отборът на Керкез се провали в шампионата.

През 1984 г. Симолията стартира шампионата с 4 загуби и равен със "Сливен" в петия кръг.

Керкез смени схемата на отбора, като излезе с трима централни защитници, което се оказа неуспешен експеримент. При попадението на гостите в 37-ата минута Адриан Лапеня реши, че топката лети прекалено красиво след балонното центриране на Федерик Масиел, за да се намесва, и Мамаду Диало с глава простреля Густаво Бусато почти от точката за дузпа. Испанецът явно смята, че така ще пробие светкавично в Англия, като следи с премрежен поглед центриранията.

Положението в ЦСКА явно е толкова зле, че на полувремето влезе и Браян Кордоба, нарочен за гонене от месеци. Той смени Лумбард Делова, който си гласи трансфер извън ЦСКА, но на треньора не му пука и пуска незаинтересувания косовец на терена.

Късметът също загърби Керкез, като в 56-ата минута Давид Сегер нацели гредата. Вратарят на ФК ЦСКА 1948 Петър Маринов отрази и няколко удара на Йоанис Питас и Леандро Годой през първата част.