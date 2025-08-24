Стилияна Николова попълни колекцията от световното с още един сребърен медал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на лента, а Ева Брезалиева се нареди седма на световното по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия). Така България завършва този шампионат с общо пет отличие - четири сребърни и един бронзов.

Николова изигра отлично композицията си и беше оценена с 29,800 точки (трудност 13,000; артистичност 8,450; изпълнение 8,350). Така тя завоюва пето отличие пети медал от първенството.

Брезалиева получи 28,050 точки.

Титлата си на лента защити олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 30,250 точки, а трета е европейската шампионка от Талин 2025 Тайсия Онофриичук (Украйна) с 29,100.

България завършва световното с пет отличия - четири сребърни и един бронзов. Стилияна Николова е втора в многобоя, втора на обръч и на лента, трета на бухалки, а България има сребро в отборната надпревара.