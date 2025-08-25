Бойко Величков: ЦСКА има нужда от още качество

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков коментира загубата 0:1 от ЦСДСА 1948. Той акцентира върху това, че отборът има нужда от селекция. В последната над една година взе доста играчи с огромни за българския стандарт заплати. Провалите обаче продължават и сега да се нижат. Раздели се с някои от скъпоплатените футболисти, а и с директорите Филип Филипов и Пауло Нога.

"Трудна е ситуацията в момента. За съжаление не успяхме да направим рестарт по отношение на резултатите.

Нямам как да кажем, че сме се подсилили достатъчно. Имаме нужда от още качество, това е ясно. Работим да се подсилим в много зони.

Керкез е треньор на ЦСКА. Труден е моментът, но ако някой иска да го обвини него за кризата, просто няма да е прав. Наистина е кошмар представянето дотук. Има огромно разочарование у всички в съблекалнята за всичко, което се случи днес.

Ако има някакъв оптимизъм, то е, че се видя повече желание и агресия у играчите. На феновете трябва да отговорим с резултати и с игра на терена. Това е, което мота да им кажа", заяви Величков.