Тъжен рекорд за Кристиано Роналдо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

40-годишният Кристиано Роналдо записа пореден рекорд в препълнената си с такива визитка, но това стана при изключително тъжни за него обстоятелства.

Свидетелство за това бе тоталното разочарование на португалския нападател след загубата с дузпи на неговия “Ал Насър” в мача за суперкупата на Саудитска Арабия, игран в Хонконг.

Роналдо откри резултата в 41-ата мин и така записа своето попадение №100 за отбора, в който играе от началото на 2023 г.

Така той стана първият футболист с поне 100 гола за цели 4 клуба плюс националния тим.

За родината си Кристиано се е разписвал 138 пъти. Най-много попадения има за испанския гранд “Реал” (Мадрид) - 450. При двата си престоя в английския “Манчестър Юнайтед” Роналдо отбеляза 145 попадения. С екипа на италианския “Ювентус” бе точен 101 пъти.

След загубата от "Ал Ахли" мегазвездата се срина на колене с безпомощно разперени ръце. Покрай журналистите пък мина като призрак.

Роналдо вече 2 години и 8 месеца не може да спечели нищо с "Ал Насър".

Това бе четвъртата загуба на португалеца за суперкупата. По три пъти не успя да вземе първенството и купата на краля в Саудитска Арабия, три пъти се провали в Шампионската лига на Азия, три пъти не успя за купата на Риад и един куп за суперкупата на Риад.