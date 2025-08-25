Нов солиден мач на български национал в елита на Белгия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът Росен Божинов, отново показа, че се намира в чудесна форма от началото на кампанията.

20-годишният защитник от Кнежа бе титуляр за "Антверп" и в 5-ия кръг на белгийския елит, а тимът му се наложи с човек по-малко с 2:1 над гостуващия "Мехелен".

Божинов се представи солидно в средата на тройката централни защитници и получи една от най-високите оценки. Той вече получи повиквателна за световните квалификации, която е втора за него.

"Антверп" изостана в резултата още след десет минути игра и попадение на Теренс Куду.

Четвърт час по-късно Тибо Сомерс изравни за домакините, но задачата им стана много сложна, след като Денис Прат бе изгонен с директен червен картон в 54-ата минута.

Въпреки това Мохамаду Думбия вкара победен гол за "Антверп" в 80-ата минута.

Тимът на Божинов е на пето място в класирането с 9 точки от пет мача.