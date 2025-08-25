Карабельов спаси "Партизан" в Ниш

Янис Карабельов донесе точката на "Партизан" при гостуването на Раднички в Ниш в мач от първенството на Сърбия. Юношата на "Славия" влезе на терена в 61-ата минута на мястото на Ваня Драгойевич, а четвърт част по-късно вкара за крайното 2:2.
Йован Милошевич даде преднина на "гробарите" в 17-ата минута, но Джордже Петрович изравни за "Раднички" преди края на полувремето.
В 73-ата мин Радивой Бошич донесе пълен обрат за домакините, но три минути по-късно Карабельов се разписа след асистенция на израелеца Бибрас Начо.