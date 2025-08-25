38-годишният Жиру се вихри във Франция

С гол на Оливие Жиру "Лил" победи 1:0 "Монако" като домакин в среща от втория кръг на френската Лига 1. За "Лил" успехът бе първи в шампионата, а тимът заема пето място във временното класиране с 4 точки. Отборът от Монте Карло допусна първа загуба и се намира на осма позиция с 3 точки към момента.

Жиру се разписа в първата минута на добавеното време на срещата, а осем по-късно пропусна дузпа. 38-годишният французин отклони топката във вратата на гостите за 1:0 след центриране от Матиас Фернандес-Пардо.

Нападателят можеше да увеличи преднината на домакините в деветата минута на добавеното време, но стреля над напречната греда. Дузпата беше отсъдена за нарушение на Кристиан Мависа срещу Фернандес-Пардо.

Оливие Жиру се присъедини към "песовете" след разочароващ период в американския "Лос Анджелис" и му бяха необходими само 11 минути, за да отбележи за първи път при завръщането си в Лига 1 при равенството 3:3 срещу "Брест" миналата седмица.

Жиру е водещият реализатор на националния тим на Франция с 57 гола и с "петлите" спечели световното първенство през 2018 година.