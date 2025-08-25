ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 26 август

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21167198 www.24chasa.bg

Трета загуба за България на световното по волейбол до 21 г.

1184
Снимка: БФВ

Чехия победи България на световното първенство за волейболисти под 21 години с 3:0 (25:22, 25:16:25:19) в Китай.

Нашите показаха сериозна съпротива само в първия гейм. В следващите два чехите играха доста по-силно. От началото на турнира националите на селекционера Венцислав Симеонов извоюваха една победа срещу Колумбия.

Те все още заемат четвъртото място, което праща на осминафинал.

Утре играят последния мач от груповата фаза срещу Бразилия от 9 часа.

Капитанът Александър Къндев реализира 11 точки срещу Чехия, а Жасмин Величков завърши с 9.

Снимка: БФВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя