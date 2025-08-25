Трета загуба за България на световното по волейбол до 21 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чехия победи България на световното първенство за волейболисти под 21 години с 3:0 (25:22, 25:16:25:19) в Китай.

Нашите показаха сериозна съпротива само в първия гейм. В следващите два чехите играха доста по-силно. От началото на турнира националите на селекционера Венцислав Симеонов извоюваха една победа срещу Колумбия.

Те все още заемат четвъртото място, което праща на осминафинал.

Утре играят последния мач от груповата фаза срещу Бразилия от 9 часа.

Капитанът Александър Къндев реализира 11 точки срещу Чехия, а Жасмин Величков завърши с 9.