Голям скандал с Медведев на US Open, бившият шампион отпадна

Данил Медведев има особени отношения с публиката в Ню Йорк. С нейната подкрепа руснакът оцеля временно в първия си мач на US Open, но въпреки това отпадна.

По време на двубоя на бившия шампион от откритото по тенис на САЩ с Бенжамен Бонзи на корта се случиха странни неща.

Французинът бе много близо до трисетова победа, след като стигна до мачбол на свой сервис при 6:3, 7:5, 5:4. Между първия и втория сервис на корта изтича фотограф, който започна да снима играчите, но бързо бе изведен от охраната. Съдията Грег Алънсуърт отсъди първи сервис, което никак не се хареса на Медведев.

Носителят на титлата за 2021 г. изгуби контрол върху емоциите си и отиде до съдийския стол и започна да се кара: „Мъж ли си? Защо трепериш? Какво има?“.

След това Медведев се обърна към камерата и каза: „Хора, той иска да си ходи. Не иска да е тук. Плащат му на мач, не на час“.

Публиката на „Луис Армстронг“ изрази категорично своята подкрепа за руския тенисист. Последваха няколкоминутни бурни освирквания, насърчавани от Медведев, преди играта да бъде подновена. Двубоят стигна до пети сет, но в крайна сметка Бонзи спечели 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.