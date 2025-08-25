ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечка с малко мече нападна мъж край девинското сел...

Нова контузия спира Неймар за националния на Бразилия

Неймар Снимка: Facebook/Neymar Jr.

Точно когато Карло Анчелоти се готви да обяви състава на Бразилия за последните мачове на квалификациите за Световното първенство през 2026 г., надеждите на Неймар за завръщане в националния отбор намаляха. Звездата на "Сантос" получи оток на бедрото по време на тренировка.

Медицинските тестове потвърдиха контузията и "Сантос" незабавно уведоми Бразилската футболна конфедерация (CBF). Бившата суперзвезда на "Барселона" и "Пари Сен Жермен" вече е започнал лечение с медицинския щаб на клуба, но наличността му за предстоящите мачове на Бразилия остава под въпрос. 33-годишният нападател ще премине през допълнителни прегледи през следващата седмица и се очаква да пропусне тренировките в следващите дни.

Неймар не е играл за националния отбор от 17 октомври 2023 г. Тогава той получи контузия на предната кръстна връзка в мач срещу Уругвай.

