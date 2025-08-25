Нова контузия спира Неймар за националния на Бразилия

Точно когато Карло Анчелоти се готви да обяви състава на Бразилия за последните мачове на квалификациите за Световното първенство през 2026 г., надеждите на Неймар за завръщане в националния отбор намаляха. Звездата на "Сантос" получи оток на бедрото по време на тренировка.

Медицинските тестове потвърдиха контузията и "Сантос" незабавно уведоми Бразилската футболна конфедерация (CBF). Бившата суперзвезда на "Барселона" и "Пари Сен Жермен" вече е започнал лечение с медицинския щаб на клуба, но наличността му за предстоящите мачове на Бразилия остава под въпрос. 33-годишният нападател ще премине през допълнителни прегледи през следващата седмица и се очаква да пропусне тренировките в следващите дни.

Неймар не е играл за националния отбор от 17 октомври 2023 г. Тогава той получи контузия на предната кръстна връзка в мач срещу Уругвай.