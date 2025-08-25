ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечка с малко мече нападна мъж край девинското сел...

Влахович вкара за "Ювентус", но може да е за последно

776
Душан Влахович

Треньорът на "Ювентус" Игор Тудор отговори уклончиво на въпроса дали нападателят Душан Влахович, който вкара втория гол при победата над "Парма" с 2:0, ще остане в тима през новия сезон.

"Влахович вкара хубав гол, има страхотен манталитет и показва концентрация и професионализъм. През последния месец се подготвя перфектно. Нека да видим какво ще се случи тази последна седмица на пазара", коментира хърватският специалист.

Той разкри, че още не е обсъждал с Камбиасо червения му картон. "Не сме говорили, допусна лека грешка и ще бъде глобен. Но и той се подобрява, има огромен потенциал", допълни треньорът.

