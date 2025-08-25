"Левски" разпродаде билетите за Алкмаар

Ваучерите за гостуването на "Левски" срещу нидерландския "АЗ Алкмаар" са разпродадени, съобщават от българския футболен клуб. "Сините" добавят, че 1150 привърженици вече са се сдобили с пакета, осигуряващ и билет за реванша от плейофния кръг в Лига на конференциите.
"Напомняме, че срещу предоставяне на закупения ваучер в специално обособената meeting point зона до AFAS Stadion в Алкмаар, всеки привърженик ще получи своя билет за мача. Очаквайте допълнителна информация в следващите дни", написаха от "Герена".
"Левски" ще гостува на АЗ в четвъртък от 20,30 ч. Нидерландците спечелиха първия мач на стадион "Васил Левски" с 2:0.