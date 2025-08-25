"Левски" разпродаде билетите за Алкмаар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ваучерите за гостуването на "Левски" срещу нидерландския "АЗ Алкмаар" са разпродадени, съобщават от българския футболен клуб. "Сините" добавят, че 1150 привърженици вече са се сдобили с пакета, осигуряващ и билет за реванша от плейофния кръг в Лига на конференциите.

"Напомняме, че срещу предоставяне на закупения ваучер в специално обособената meeting point зона до AFAS Stadion в Алкмаар, всеки привърженик ще получи своя билет за мача. Очаквайте допълнителна информация в следващите дни", написаха от "Герена".

"Левски" ще гостува на АЗ в четвъртък от 20,30 ч. Нидерландците спечелиха първия мач на стадион "Васил Левски" с 2:0.