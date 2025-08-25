"Алмерия" се интересува от Петко Христов

"Алмерия" проявява интерес към привличането на българския централен защитник Петко Христов, съобщава сайтът fondosegunada.com.
Интересът към бившия футболист на "Славия" е продиктуван от окончателното напускане на защитника Едгар Гонсалес в посока "Хайдук" (Сплит).
Петко Христов е капитан на "Специя" и не е сигурно, че италианският клуб ще се раздали лесно със защитника. Според специализирания сайт transfermarkt цената на българина е около 4 милиона евро. През миналия сезон мощният физически Петко Христов записа 34 мача за "Специя".
Христов помогна на "Специя" да стигне до плейофите за промоция в серия "А", но в последния бараж тимът загуби от "Кремонезе" с Валентин Антов.
Петко Христов не е викан в последно време в националния отбор на България заради неразбирателство със селекционера Илиан Илиев.
"Алмерия" започна добре сезона в испанската втора дивизия Ла Лига 2, като има четири точки от първите си два мача и заема седмо място в класирането, но е с равни точки с третия "Бургос". В следващия кръг отборът гостува на втория тим на "Реал Сосиедад".
От този сезон в испанската втора дивизия играе българският вратар Пламен Андреев, който е преотстъпен от "Фейенорд" на "Расинг Сантандер".