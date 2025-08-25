ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар избухна до магистрала „Тракия”

Откраднаха велосипеди за 250 000 евро в обиколката на Испания

1424
Велосипеди като този на Йонас Вингегор бяха откраднати по време на обиколката на Испания. Снимка: Ройтерс

Отборът на един от най-добрите колоездачи в света бе ограбен по време на обиколката на Испания.

Извършена е среднощна кражба на 18 велосипеда от "Висма",  като три от тях са намерени в гората в близост до хотела, където е настанен отборът.

Това е тимът на датчанина Йонас Вингегор, който вече облече червената фланелка на лидер в състезанието, след като спечели втория етап до Лимоне Пиемонте в Италия. Днес е третият и последен етап в Италия - 134 км между Сан Маурицио Канавезе и Черес, като след това обиколката се мести в Испания.

Засега щетите на отбора се оценяват на 250 хиляди евро.

"Вчера фургонът на нашите механици беше разбит и са откраднати велосипеди. Механиците работят неуморно, за да гарантират нормалното участието на нашите състезатели в третия етап. Полиция започна разследване по случая", се казва в съобщение на нидерландския тим.

