Стефани Стоева загуби на световното по бадминтон

Стефани Стоева допусна поражение в първия кръг при жените на световното по бадминтон в Париж.

Българката загуби от Ишика Джайсвал (САЩ) с 19:21, 21:15, 20:22 за 54 минути при дебюта си поединично на шампионат на планетата.

По-късно днес Стефани Стоева ще играе още един мач на двойки жени със сестра си Габриела Стоева. Петкратните европейски шампионки, които участва на десето Световно първенство, започват срещу Рутапарна Панда и Светапарна Панда (Индия). Михаела Чепишева и Цветина Попиванова стартират срещу Полина Бухрова и Евгения Кантемир (Украйна). На двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов излизат срещу датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор.

Калояна Налбантова започва участие на шампионата във вторник срещу 5-а поставена Пусарла Синдху (Индия). Състезателите продължават да изпитват затруднения заради теченията в залата, които в определени моменти дори спират летежа на перата.