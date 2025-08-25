Румен Стоилов: Федерацията работи много, за да приеме България първото си световно по джудо

България ще бъде представена от общо 26 състезали - 13 при момчетата и 13 при момичетата, на започващото в София в сряда световно първенство по джудо за юноши и девойки до 18 г.

Шампионатът ще се проведе от 27 до 31 август в столичната зала "Асикс Арена", а на откриването му се очаква да присъстват министърът на младежта и спорта Иван Пешев, министърът на туризма Мирослав Боршош, президентът на Международната федерация по джудо Мариус Визер и президентът на Европейския съюз по джудо Ласло Тот.

Президентът на Българска федерация джудо Румен Стоилов посочи, че това е огромно признание за цялата българска федерация и се дължи на многото положен труд от нейното ръководство през последните години.

"През далечната вече 2021 година тогавашният премиер Бойко Борисов прие президента на Европейския съюз по джудо, направихме много ползотворна среща и още през 2022 година организирахме европейско първенство за мъже и жени. Това се случи за първи път в 70-годишната история на българското джудо. Досега сме организирали редица международния състезания, но никога не сме имали възможността да бъдем домакин на световно първенство. Работата, която свършихме през последните четири години, бе решаваща, за да стигнем до това голямо събитие за нас. Задачата до 2028 година, когато изтича моят мандат, е да вървим успешно. От догодина започват да се трупат точки за олимпийските игри в Лос Анджелис. Целта ни е на европейските и световните първенства не само да гоним квоти, но да се целим и в медал от олимпийските игри", добави Стоилов.

"Правим всичко възможно за това всички състезатели да получават лагерите, които са им необходими. Тази година сме наблегнали много на кадетите. Толкова много лагери никога не са правени, но сме се разбрали, че за следващата олимпиада ще се готвим по този начин.

За това световно първенство държавата помогна с наем на залата, с медицинската помощ и с охраната, но това е една много малка част от първенството. Но тези правила са за всички федерации, не само за нашата. Състезатели и треньори, които идват, си плащат таксите, но официалните лица са на наши разходи. Мога да кажа, че леко ме боли главата от това. Задължени сме да организираме и телевизионно предаване. Но щом сме се справили, щом другите федерации се справят, значи всичко е под контрол", каза още Стоилов.

Старши треньорът на националния отбор за кадети Георги Георгиев каза, че целта пред състезателите е спечелване на медали от световното първенство по джудо за юноши и девойки до 18 години.

Мондиалът започва в сряда, а домакин ще бъде зала "Асикс Арена" в столицата. България ще бъде представена от общо 26 състезатели - 13 при юношите и 13 при девойките. Преди старта на шампионата Георгиев и част от състезатателите - Преслава Ковачева до 48 килограма и Мария Черкелиева до 70 килограма при момичетата и Владимир Тодоров до 60 килограма, Николаз Михалев до 73 килограма и Преслав Николов до 66 килограма при момчетата - дадоха пресконференция.

"Тук с нас е малка част от отбора, но разчитаме на всеки един от тях да покаже това, което сме тренирали. Осем месеца сме тренирали целенасочено и смятам, че момчетата и момичетата са добре подготвени. Всеки един от тях е в добра форма и всеки един от тях, ако разгърне потенциала си, има шанс. Надявам се да влезем в медалите. За това работим цяла година. Имаме добър отбор във всички шест категории, в които трябва да участваме в отборната надправера - и при момчетата, и при момичетата. Децата са много добре подготвени, но ще ни трябва и добро стечение на обстоятелствата. Реално за пръв път ще имаме участие в отборното световно първенство", каза Георгиев.

Помощник-треньорите Виден Василев и Мария Янчева също отчетоха добрата подготовка на младите спортисти.

"От януари тази година сме по лагери. Подготовката премина много добре. По-голямата част бе в Пазарджик, но в последните две седмици сме в София. Направихме и няколко международни лагера и участия на Европейската купа, което помогна да се натрупа доста опит. Добре са подготвени физически и психически и се надявам да постигнем успехи", заяви Василев.

"Освен физически и технически, подготовката бе насочена и психологическата устойчивост на състезателите. Направихме им тестове, за да видим къде са техните слаби места и да акцентираме в работата си върху тях", добави Янчева.

"Остава ни последната стъпка - изявата на състезанието. Няма да бъде лесно. За отборната надпревара имаме по двама човека в категория и ще подбираме в зависимост от противника. Само в тежка категория при момчетата сме с един състезател и там Никола Марков е без алтернатива. Останалата част от отбора ще се реди спрямо жребия", уточни Георгиев.