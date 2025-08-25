ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Забраната за телефони в училище се очаква да влезе...

"Реал" си хареса младок от АЗ, играл на "Герена"

Шаби Алонсо Снимка: сайт на "Реал"

"Реал" продължава да следи халфа Кеес Смит от АЗ Алкмаар, твърди "Марка". 19-годишният нидерландски юношески национал е твърд титуляр за родния си клуб. Той записа 7 мача с 2 асистенции през настоящата кампания, включително игра цял мач при победата над "Левски" с 2:0 на "Герена" в първия мач от плейофите на Лигата на конференциите миналия четвъртък.

Смит бе свързван с гранда от Мадрид и с "Барселона" през юни, малко след като помогна на Нидерландия за спечели европейската титла при юношите до 19 години.

Клубът от испанската столица обмисля да направи оферта още до края на настоящия летен трансферен прозорец, който затваря на 1 септември.

