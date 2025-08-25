ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Забраната за телефони в училище се очаква да влезе...

Голаджията Довбик се връща в Испания

Артьом Довбик Снимка: instagram.com/tema_dovbyk/

Украинският нападател на "Рома" Артьом Довбик е дал съгласието си да се върне в испанската Ла Лига и да играе под наем във "Виляреал" през новия сезон, пише вестник "Гадзета дело спорт".

Нападателят не попада в плановете на треньора Джан Пиеро Гасперини и самият той ще е доволен да се върне в Испания, където два пъти стана голмайстор с отбора на "Жирона". Така и Рома ще спести голямата заплата на тарана, която е 3,5 милиона евро на година. Очаква се в договора да бъде фиксирана и откупна клауза за Довбик на стойност 25-30 милиона евро.

Артьом Довбик Снимка: instagram.com/tema_dovbyk/
