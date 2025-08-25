Халф на ПСЖ подписа с "Панатинайкос"

Португалският халф на "Пари Сен Жермен" Ренато Санчес се присъедини към гръцкия "Панатинайкос" под наем до края на сезона. Полузащитникът ще играе с номер 8.

26-годишният Санчес е продукт на "Бенфика". През лятото на 2016 г. Ренато беше закупен от "Байерн" за 35 милиона евро. Футболистът прекара сезон 2017/2018 под наем в "Суонзи". През 2019 г. португалецът премина във френския "Лил", където прекара следващите три години. През август 2022 г. играчът беше закупен от ПСЖ. Санчес игра под наем и за "Рома".

Миналия сезон Санчес игра за "Бенфика" под наем от ПСЖ. През това време халфът участва в 21 мача, в които отбеляза един гол. Настоящият договор на играча с парижани е до лятото на 2027 г. Transfermarkt оценява пазарната стойност на футболиста на 3 милиона евро.