България отпадна от световното след загуба от европейския шампион Турция

България отпадна от световното първенство по волейбол за жени още в групите, след като загуби тежко втората си среща от европейския шампион Турция.

В Тайланд младият състав на селекционера Антонина Зетова отстътпи 0:3 (23:25, 19:25 13:25) срещу комшийките водени, от натурализираната им кубинска звезда Мелиса Варгас.

По-рано Канада надви 3:2 Испания и натрупа 2 победи, колкото има и Турция. Така двата отбора преминават в елиминациите, а за България и Испания остава да изиграят последния мач в групата помежду си.

Нашите затрудниха сериозно европейските шампионки в първия гейм. В началото двата отбора редуваха точките, докато съперникът поведе с 9:6. Нашите не само изравниха, но и повярваха в чудото. При 16:14 за туркините направихме 5 поредни точки. Съперникът обаче демонстрира огромната си класа и отвърна със същата серия. Последното равенство дойде при 23:23. След това Турция спечели частта с 25:23.

Шансовете ни през втория гейм бяха далеч по-малки. Поведохме с 3:1, но съперникът отвърна с 8:5. От този момент преднината на Турция не спираше да расте – 17:10, 21:13, 23:14. Тогава предизвикахме таймаут при съперника с четири поредни точки, но изоставането беше твърде голямо. Накрая Турция поведе с 2:0 след 25:19.

Решителният гейм започна ударно за България. Заиграхме все едно ние сме големият фаворит и поведохме със 7:1. При резултат 10:4 обаче Турция показа своята класа. Еврошампионките отбелязаха 11 поредни точки, с което обърнаха резултата – 15:10. До края нямахме никакви шансове. Турция поведе с 19:11, а после с 22:12. Двубоят завърши с 25:13.

Александра Миланова бе най-резултатна за нашия тим с 11 точки. Варгас финишира с 20.

Мачът срещу Испания е в сряда от 15,30 часа. Той е важен за световната ранглиста, в която трябва да се трупат точки.

На световното България е без капитана си Елица Атанасиевич, която го пропусна по лични причини, и контузената Радостина Маринова.

В състава са 4 от световните ни шампионки до 19 г.