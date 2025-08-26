ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вучич ще разговаря днес със специалния пратеник на...

Спорт по телевизията днес

1776
"Лийдс" на Илия Груев гостува на "Шефилд Уензди" в мач от турнира за купата на лигата в Англия.

13,00 ч Волейбол, СП (ж), Италия – Белгия MAX sport 2

15,00 ч Колоездене, обиколка на Испания Eurosport 1

16,30 ч Волейбол, СП (ж), Тайланд – Нидерландия MAX sport 2

17,30 ч Тенис, US Open Eurosport 2

18,30 ч Тенис, US Open Eurosport 1

19,45 ч Футбол, „Кайрат" – „Селтик" MAX sport 3

21,30 ч Футбол, „Уулвърхемптън" – „Уест Хем" „Диема спорт"

21,45 ч Футбол, „Айнтрахт" (Бр) – „Щутгарт" „Диема спорт" 3

21,45 ч Футбол, „Борнемут" – „Брентфорд" „Нова спорт"

22,00 ч Футбол, „Щурм" – „Бодьо/Глимт" MAX sport 2

22,00 ч Футбол, „Пафос" – „Цървена звезда" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, „Шефилд У" – „Лийдс" „Диема спорт" 2

1,45 ч Тенис, US Open Eurosport 1

2,00 ч Тенис, US Open Eurosport 2

