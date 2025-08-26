13,00 ч Волейбол, СП (ж), Италия – Белгия MAX sport 2
15,00 ч Колоездене, обиколка на Испания Eurosport 1
16,30 ч Волейбол, СП (ж), Тайланд – Нидерландия MAX sport 2
17,30 ч Тенис, US Open Eurosport 2
18,30 ч Тенис, US Open Eurosport 1
19,45 ч Футбол, „Кайрат" – „Селтик" MAX sport 3
21,30 ч Футбол, „Уулвърхемптън" – „Уест Хем" „Диема спорт"
21,45 ч Футбол, „Айнтрахт" (Бр) – „Щутгарт" „Диема спорт" 3
21,45 ч Футбол, „Борнемут" – „Брентфорд" „Нова спорт"
22,00 ч Футбол, „Щурм" – „Бодьо/Глимт" MAX sport 2
22,00 ч Футбол, „Пафос" – „Цървена звезда" MAX sport 3
22,00 ч Футбол, „Шефилд У" – „Лийдс" „Диема спорт" 2
1,45 ч Тенис, US Open Eurosport 1
2,00 ч Тенис, US Open Eurosport 2