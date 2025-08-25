Вход свободен за първото световно по джудо в България

България ще бъде за първи път домакин на световно първенство по джудо, а входът за него ще е безплатен. Това стана ясно на пресконференция преди стартиращия утре в София шампионат за девойки и юноши.

Приема го столичната зала “Асикс Арена”, а битките ще продължат до неделя. На откриването се очаква да присъстват министърът на младежта и спорта Иван Пешев, министърът на туризма Мирослав Боршош, президентът на Международната федерация по джудо Мариус Визер и президентът на Европейския съюз по джудо Ласло Тот.

Президентът на Българска федерация по джудо Румен Стоилов посочи, че световното е огромно признание за цялата българска федерация и се дължи на многото положен труд от нейното ръководство през последните години.

“През 2021 г. тогавашният премиер Бойко Борисов прие президента на Европейския съюз по джудо, направихме много ползотворна среща и още през 2022-а организирахме европейско първенство за мъже и жени. Това се случи за първи път в 70-годишната история на българското джудо. Досега сме организирали редица международния състезания, но никога не сме имали възможността да бъдем домакин на световно първенство.

Работата, която свършихме през последните 4 години, бе решаваща, за да стигнем до това голямо събитие за нас. Задачата до 2028 година, когато изтича моят мандат, е да вървим успешно. От догодина започват да се трупат точки за олимпийските игри в Лос Анджелис. Целта ни е на европейските и световните първенства не само да гоним квоти, но да се целим и в медал от олимпийските игри.

Правим всичко възможно за това всички състезатели да получават лагерите, които са им необходими. Тази година сме наблегнали много на кадетите. Толкова много лагери никога не са правени, но сме се разбрали, че за следващата олимпиада ще се готвим по този начин”, сподели Стоилов. Той коментира и организацията.

“За това световно първенство държавата помогна с наем на залата, с медицинската помощ и с охраната, но това е една много малка част от първенството. Но тези правила са за всички федерации, не само за нашата. Състезатели и треньори, които идват, си плащат таксите, но официалните лица са на наши разходи. Мога да кажа, че леко ме боли главата от това. Задължени сме да организираме и телевизионно предаване. Но щом сме се справили, щом другите федерации се справят, значи всичко е под контрол”, заяви шефът на джудото ни.

Старши треньорът на националния отбор за кадети Георги Георгиев, бронзов олимпийски медалист от Атина 2004, каза, че целта пред състезателите е спечелване на медали.

“8 месеца сме тренирали целенасочено и смятам, че момчетата и момичетата са добре подготвени. Всеки един от тях е в добра форма и всеки един от тях, ако разгърне потенциала си, има шанс. Надявам се да влезем в медалите. За това работим цяла година.

Имаме добър отбор във всички шест категории, в които трябва да участваме в отборната надправера - и при момчетата, и при момичетата. Децата са много добре подготвени, но ще ни трябва и добро стечение на обстоятелствата. Реално за пръв път ще имаме участие в отборното световно първенство”, коментира Георгиев.

