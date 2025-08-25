"Ботев" (Пд) със сериозен удар - взе юноша на "Арсенал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пловдивският "Ботев" осъществи сериозен трансфер, след като привлече атакуващия футболист Армстронг Око-Флекс, съобщават от клуба.

„Жълто-черните" сключиха споразумение с швейцарския "Цюрих" за правата на 23-годишния ирландец.

Армстронг Око-Флекс е попълнение №14 в лятната селекция на „канарчетата". В днешния следобед крилото тренира с новите си съотборници.

Око-Флекс впечатлява със своята визитка. Роденият в Дъблин флангови играч е юноша на "Арсенал", като е играл още за "Селтик", "Уест Хем", "Суонси" и "Цюрих".

Освен богатата си кариера на клубно ниво, крилото има мачове за Англия и Ирландия в юношеските и младежки национални отбори.

Армстронг Око-Флекс ще играе с №23 в "Ботев".