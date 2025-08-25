ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близките на починалата 21-годишна родилка в Русе г...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21172428 www.24chasa.bg

"Ботев" (Пд) със сериозен удар - взе юноша на "Арсенал"

1384
Армстронг Око-Флекс Снимка: "Ботев" (Пд)

Пловдивският "Ботев" осъществи сериозен трансфер, след като привлече атакуващия футболист Армстронг Око-Флекс, съобщават от клуба.

„Жълто-черните" сключиха споразумение с швейцарския "Цюрих" за правата на 23-годишния ирландец.

Армстронг Око-Флекс е попълнение №14 в лятната селекция на „канарчетата". В днешния следобед крилото тренира с новите си съотборници.

Око-Флекс впечатлява със своята визитка. Роденият в Дъблин флангови играч е юноша на "Арсенал", като е играл още за "Селтик", "Уест Хем", "Суонси" и "Цюрих".

Освен богатата си кариера на клубно ниво, крилото има мачове за Англия и Ирландия в юношеските и младежки национални отбори.

Армстронг Око-Флекс ще играе с №23 в "Ботев".

Армстронг Око-Флекс Снимка: "Ботев" (Пд)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя