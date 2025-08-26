Само четирима българи на световното по лека атлетика

България ще участва само с четирима атлети на световното първенство в Токио, след като периодът за квалификация приключи. Нито един от нашите не е покрил норматива на световната федерация, а влиза по световна ранглиста. Първенството на планетата следващия месец е най-голямото състезание за годината.

Най-добре в ранглистата е Божидар Саръбоюков, който е 11-и в скока на дължина. 12-и в скока на височина е осмият от олимпиадата Тихомир Иванов. За световното влизат и Пламена Миткова и Габриела Петрова, които са 17-и по точки в скока на дължина и тройния скок.

Само двама други български атлети са в топ 100 на ранглистата, но са далеч от квалификацията. Лъчезар Вълчев е 67-и на троен скок, а Валентин Андреев е 77-и на чук. 51-о място в света заема и смесената ни щафета на 4 по 400 метра.

Всички останали, които фигурират в ранглистата на Световна атлетика са далеч от елита. Кристен Радуканова е 220-а на 200 метра, Андреа Савова - 159-а на 400 метра, а Лиляна Георгиева е 262-а на 800 метра. В скока на височина Натали Костова е 118-а, а сестрата на Божидар Саръбоюков - Ирен е 126-а. След Пламена Миткова в скока на дължина Милена Миткова е 162-а, а Сияна Бръмбарова - 231-а. А след Габриела Петрова в тройния скок Галина Николова е 122-а, Димана Йорданова - 250-а и Анжелина Петкова - 254-а. В останалите дисциплини нямаме представителка.

При мъжете положението е същото. На 100 метра Христо Илиев е 268-и. На 1500 метра Мартин Проданов, който е син на олимпийската ни шампионка по биатлон Екатерина Дафовска, е 313-и. На 110 метра с препятствия Станислав Станков е 183-и. В тройния скок след Лъчезар Вълчев са Зинга Барбоса Фирмино - 164-и и Димитър Ташев - 207-и. В тласкането на гюле Тодор Петров е 162-и, на диск Деян Гемижев е 150-и, а Алекс Христов - 218-и. Никола Михов е втория в ранглистата на чук със 147-о място.