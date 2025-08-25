Мощно изригване от Керкез срещу предатели в ЦСКА

Служители в клуба издавали схемата на игра, провалили и редица трансфери

Мощно избухване срещу предатели, саботиращи ЦСКА отвътре, направи старши треньорът на “червените” Душан Керкез. Стори го след задълбаването на кошмара с 0:1 от ЦСКА 1948 - загуба, закотвила “армейците” в зоната на изпадащите, независимо че това беше най-добрият мач от петте, изиграни до момента.

“Срамно е, че някой от отбора говори как тренираме и с каква схема ще играем. Това е големият проблем. От първия ден, в който ЦСКА е обединен, може да направи нещо. Когато ги има тези хора, които чакат да се случи нещо лошо и да започнат... Когато казват на журналисти какво сме тренирали 10 дни и че ще играем 3-4-3. Видяхте в този мач - Сегер, Питас и Годой. А всички мислят, че ще играем 3-5-2. Поантата от всичко е казаното от един голям треньор: “Когато се прави отбор, трябва всички да са заедно. Не само футболистите и треньорите, всички в клуба. Това, което видях за два месеца, сега мога да го кажа - има много хора, които работят тук и не искат ЦСКА да върви напред. Аз мога да погледна всички в очите. Защо има само един трансфер, за който никой не разбра? Брахими. Преди всичко се разбираше. Знаете ли колко трансфера бяха провалени заради хора, които знаят и които говорят. Това е срамно ”, изригна Керкез.

И на фона на масовата чистка сред футболистите, на които не им пука за ЦСКА, явно се задават и нови сътресения на административно и ръководно ниво.

В момента босовете на ЦСКА търпят огромни финансови загуби заради разтрогването на договори на футболисти, привлечени за огромни суми и получавали много високи заплати.

Поредният разкаран е Аарон Исека. Той пристигна миналото лято, за да решава проблемите в атака срещу крупната за България сума от милион евро. А за целия си престой и участието в 22 мача вкара едва един гол - за купата срещу “Спартак” (Варна). Преди това - заради трагичното начало на новия сезон след проваления предходен, ЦСКА показа изхода на Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи, Тибо Вион и Джейсън Локило. И за нито един от тях не взе и цент.

Отстранен от първия отбор е и Мика Пинто, който беше пратен да тренира в дубъла заедно с последните двама махнати - Локило и Исека. И сякаш е негов ред да напусне ЦСКА.

В същото време в хода на първенството продължава и селекцията. Че ще има още привлечени, казаха и Душан Керкез, и новият спортен директор Бойко Величков. Дотук привлечените през лятото са седем, но активизацията започна след катастрофалните резултати на старта на първенството и лъсването на много проблеми в съблекалнята. При “червените” пристигнаха българският защитник Теодор Иванов и чужденците Давид Сегер, Пастор, Леандро Годой, Кевин Додай, Бруно Жордао и Мохамед Брахими. Именно за последния говореше Керкез като пример за единствен “изненадващо” подписал за обществеността. Най-вероятно защото сам е движил детайлите за подписването с крилото, с което работеше в “Ботев” (Пд).

Бойко Величков, на когото се наложи да успокоява гневните “червени” фенове пред стадиона след поредното разочарование, даде да се разбере, че Душан Керкез няма да се превърне в жертва на настоящите катаклизми в клуба.

“Керкез е старши треньор на ЦСКА и на този етап освен подкрепа към треньора нищо друго не е уместно. Не бива с лека ръка да се хвърли цялата вина върху него”, коментира Величков.