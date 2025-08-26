Тийнейджър дебютант донесе в 100-тната мин 3:2 на "Ливърпул" срещу 10 от "Нюкасъл"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В трилър на "Сейънт Джеймсис парк" шампионът на Англия "Ливърпул" успя да стигне до 3:2 срещу домакините от "Нюкасъл" в двубой от втория кръг на Висшата лига.

Райън Гравенберх откри резултат за гостите в 35-а мин, а Антъни Гордън от състава на "свраките" бе изгонен в добавеното време на първата част след грубо нарушение срещу капитана на "мърсисайдци" Върджил ван Дан Дайк.

Веднага след почивката новото попълнение Юго Екитике удвои резултата за гостите.

Въпреки че бяха с човек по-малко домакините изравниха чрез Бруно Гимараеш (57) и Уилям Осула (88). В 10-ата мин на добавеното време обаче тийнейджърът дебютант Рио Нгумоа (в петък навършва 17 г.) донесе победата на "Ливърпул".

Така тимът на Арне Слот се изравни с първия и втория "Арсенал" и "Тотнъм" с пълен актив от 6 т.

С 1 "Нюкасъл" е 15-и.